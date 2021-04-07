حمدوك يفتتح مستودع برنامج الغذاء العالمي بالابيض





افتتح الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء وفي إطار زيارته لشمال كردفان المستودع الرئيس لبرنامج الغذاء العالمي بالابيض الذي يقدم الدعم والاسناد لولايات دارفور وكردفان. ووقف رئيس الوزراء بحسب ( سونا) خلال جولته داخل المستودع على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية مشيدا بالدعم الكبير الذي ظل يقدمه برنامج الغذاء العالمي وتدخلاته في العديد من الأنشطة والبرامج . وقد رافق السيد رئيس الوزراء وإلي شمال كردفان ووزراء شؤون مجلس الوزراء، ديوان الحكم الاتحادي، الشباب والرياضة، والزراعه والموارد الطبيعية .

الخرطوم ( كوش نيوز)