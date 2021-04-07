التنمية العمرانية : تكشف بالتفصيل واقع الحال بالطرق القومية





اكد وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبدالله يحيى ضرورة التعاون المشترك مع كل الجهات المختصة من سلطة الجمارك والاجهزة الشرطية واتحاد غرف النقل لضبط مرور الشاحنات . واشار لدى اجتماعة باتحاد غرف النقل بحضور المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور الى ان الطرق تعتبر موارد قومية يتم عبرها تصدير المنتجات المحلية وعبرها تاتي بالعملات الصعبة. وشدد الوزير على ضرورة المحافظة على الطرق وتحديث اليات التحصيل من اجل محاربة الفساد والتلاعب برسوم العبور من الشركات . وكشف عن ترتيبات لايجاد اليات تحصيل الكتروني وتجويدة ،فضلا عن ترتيبات لانشاء مكتب في المعبر الحدودي بين مصر والسودان بالتنسيق مع اتحاد غرف النقل وكل الجهات المختصة. وناقش اللقاءطبقا لوكالة السودان للانباء وضع الطرق القومية خاصة طريق شريان الشمال، واسباب رداءة الطريق وسوء استخدام الطريق، بسبب الحمولات الزايدة واثرها علي الطرق، فضلا عن ضعف التحصيل وايرادات رسوم العبور،واهمال الطرق والمعابر من قبل النظام البائد . وتطرق اللقاء لعدم احترام القانون من قبل اصحاب العربات والشاحنات -لا سيما الشاحنات المصرية وعدم احترامهم لقوانين البلاد.

الخرطوم ( كوش نيوز)