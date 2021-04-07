بايدن: لست قلقا من الأوضاع في الأردن ولدى الملك عبد الله صديق في أمريكا





أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يشعر بالقلق من تطورات الأوضاع في الأردن، واصفا نفسه بالصديق لعاهل المملكة، الملك عبد الله الثاني بن الحسين

وقال بايدن، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأربعاء، إنه اتصل بالملك عبد الله ليؤكد له أن “لديه صديق في أمريكا”، مشددا على أنه ليس قلقا من الأوضاع في الأردن.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد البيت الأبيض بأن بايدن أكد مجددا دعم الولايات المتحدة القوي للأردن والملك عبد الله في اتصال هاتفي معه.

وقال البيان إن الزعيمين “بحثا العلاقات الثنائية القوية بين الأردن والولايات المتحدة ودور الأردن المهم في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية”.

كما ذكر الديوان الملكي الهاشمي أن الملك عبد الله تلقى اتصالا من بايدن “أعرب خلاله عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها”.

وقال الملك عبد الله، الأربعاء، إن “الفتنة وئدت” في البلاد بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق، وولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، الذي لا يزال في منزله مع عائلته، وشدد على أن المملكة الآن “مستقرة وآمنة”.

العربية نت