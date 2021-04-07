تركيا.. تسجيل أكثر من 54,7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية





أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 54740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحصيلة الإصابات اليومية الأخيرة هي الأكبر في تركيا منذ بداية الجائحة.

أما الحصيلة العامة من الوفيات المرتبطة بكورونا فقد بلغت 32943 حالة، بعد تسجيل 276 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 35503 مصابين بـ “كوفيد-19″، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3194978 حالة.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تشديد القيود المفروضة بسبب انتشار مرض “كوفيد-19” الناجم عن الفيروس، بما في ذلك العودة إلى إغلاقات نهاية الأسبوع خلال شهر رمضان (اعتبارا من 13 أبريل الجاري).

العربية نت