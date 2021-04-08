وزير الطاقة: نتوقع زيادات جديدة في أسعار الوقود





توقّعت وزارة الطاقة والنفط حدوث زيادات جديدة أو هبوط في أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة تبعاً للأسعار العالمية، وأشارت إلى أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم في استقرار أسعار الوقود، ولكن تذبذب أسعار الخام عالمياً تسبّب في الزيادات الأخيرة.

وكشف وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد خلال حديثه لبرنامج «كالآتي» بقناة النيل الأزرق، عن وجود سببين لاستمرار أزمة الوقود، وقال إنّ السبب الأول هو الارتداد الذي حدث بالإمداد الداخلي نتيجة العطل الذي أصاب مصفاة الخرطوم بعد الصيانة، والسبب الثاني وجود خلافات بسيطة بين المُورِّدين والوزارة وتَمّ حلها، وأشار إلى أن الدولة مازالت تدعم الوقود، وتوقّع جادين حدوث انفراج كبير في الأيام المقبلة بعد عودة المصفاة للعمل وحل الخلاف مع المُورِّدين، وأوضح أنّ الزيادة الأخيرة في الوقود تأتي تماشياً مع زيادة السعر العالمي، ونوه إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه منذ قرار تحرير أسعار الوقود بأن تتم مُراجعة الأسعار بصورة مُستمرة مُقارنةً بالسعر العالمي صعوداً وهبوطاً، وقال جادين إن هنالك ترتيبات لحل أزمة الغاز وتوفيره خلال شهر رمضان، وأكد السعي لاستقرار التيار الكهربائي وتقليل القطوعات بشكل كبير في الشهر المعظم.

صحيفة الصيحة