حجز مليار متر مكعب من المياه خلف الروصيرص تحسباً للملء الثاني لسد النهضة





أعنلت وزارة الري والموارد المائية ، عن اتخاذ تدابير جديدة ، تحسباً لآثار الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي .

ونفت الوزارة أن تكون اثيوبيا قد عرضت على السودان إجراء اتفاق ثنائي بأي شكل.

وقال وزير الري والموارد المائية د. ياسر عباس في مؤتمر صحفي بالخرطوم ، امس، إنه سيتم حجز مليار متر مكعب خلف سد الروصيرص ، لتعويض أي نقص في امدادات المياه بالنيل الأزرق لمواجهة الاحتياجات الأساسية لقطاع الزراعة ومياه الشرب، بجانب إفراغ خزان جبل اولياء والإبقاء على ثلث السعة التخزينية للخزان لتلافي عملية أي قطوعات للمياه في قطاع النيل الرئيسي حتى نهر عطبرة.

صحيفة السوداني