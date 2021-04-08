اقتصاد وأعمالأسعار صرف العملاتمدارات

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

2021/04/08
0
دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 8 أبريل2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 382.00جنيه
الريال السعودي : 101.86جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 450.76 جنيه
الدرهم الإماراتي : 104.65جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 104.70 جنيه
الجنيه الإسترليني : 523.34جنيه
الجنيه المصري : 24.39جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2021/04/08
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *