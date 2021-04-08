الكشف عن رد فعل الطيار المصري المفصول بعد الحكم على محمد رمضان





كشف مجدي حلمي، محامي الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، عن رد فعل الأخير بعد إعلان تعويضه من الفنان محمد رمضان.

وأوضح حلمي أن “أبو اليسر مصاب بمشاكل في القلب، منذ أسبوعين تقريبا، ودخل على إثرها العناية المركزة، بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ولا زال يخضع للعلاج وملاحظة الفريق الطبي المُعالج حتى الآن”.

وقال مجدي حلمي، في تصريحات لجريدة “الوطن” المصرية، إن “أشرف أبو اليسر، تعرض لأزمات صحية كبيرة، منذ أزمته مع الفنان محمد رمضان، في شهر أكتوبر عام 2019″، موضحا أنه “أصيب بمضاعفات في القلب، ومشاكل في الظهر فضلا عن انزلاق غضروفي، إذ بات يتردد من آن لآخر على المستشفيات، لا سيما بعدما توقف عن ممارسة العمل طوال العمر”.

وأكد أن “أشرف أبو اليسر، لم يتابع تفاصيل الحكم الذي صدر، اليوم الأربعاء، من المحكمة الاقتصادية، ضد الفنان محمد رمضان، في الدعوى التي أقامها ضده قبل شهور، كونه يخضع للعلاج في المستشفى”، موضحا: “حالته النفسية كانت وحشة، وكنت حريص أن أكلمه أول ما الحكم طلع، عشان أرفع من روحه المعنوية، ولأن هو مش قادر يتكلم إلا بصعوبة شديدة، رد عليّا في التليفون، وفرح أول ما عرف، وهز دماغه وقفلت معاه”.

وأوضح أنه سيبدأ في إجراءات تنفيذ الحكم، خلال الساعات المقبلة، بشأن الحصول على التعويض المادي من محمد رمضان، بقيمة 6 ملايين جنيه، كونه حكما نهائيا وواجب التنفيذ.

العربية نت