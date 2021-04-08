وكيل قطاع النفط يتفقد العمل بمصفاة الخرطوم





تفقد وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقه والنفط المهندس وليد الأسد سير العمل بمصفاة الخرطوم، مؤكداً زيادة الإنتاج في وحدة الجازولين إلى 4300 برميل في اليوم. جاء ذلك لدى زيارته اليوم إلى شركة مصفاة الخرطوم بعد إكتمال جميع عمليات الصيانة بنجاح، وطاف الوكيل جميع الوحدات بالمصفاة، لاسيما التي تعطلت بعد إستئناف العمل بعد الصيانه الدوريه. وأكد أن المصفاة تعمل بصورة طبيعية وفي كامل جاهزيتها لمد البلاد بالمنتجات النفطية. وعلى صعيد الزياره إلتقى بالعاملين واستمع للفنيين والإداريين (بحسب سونا) واعداً بتذليل الصعاب والعمل على خلق بيئة عمل جاذبه للعاملين بالمصفاة ، مؤكدا أن الزياره جاءت في فاتحة أعماله لما لها من أهميه قصوى على قطاع النفط وإقتصاد البلاد بصفة عامة. من جانبه قال حامد سليمان وكيل قطاع النفط السابق، إن الزيارة تأتي في إطار إكتمال إجراءات التسليم والتسلم، مشيداً بقدرات العاملين بالمصفاة، شاكراً لهم حسن تعاملهم خلال فترة عمله،متمنياً أن يواصل الوكيل الجديد مابدأه من مشروعات. ومن جانبه رحب المدير العام لشركة مصفاة الخرطوم المهندس محجوب حسن عبدالقادر بالوكيل الجديد وقدم شرحاً عن سير أعمال المصفاة ، مؤكداً أنها تعمل في كامل الجاهزية و بصورة طيبة وأوضح أن عمليات الصيانه تم إنجازها في ظروف بالغة التعقيد ورغم ذلك إكتملت بسلام حسب الخطة وكان العمل يجري فيها ليلاً و نهاراً حتى عادت إلى العمل بسلام دون مخاطر.

الخرطوم (كوش نيوز)