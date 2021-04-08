أجور الفنانين في موسم رمضان..ومبلغ خيالي يتقاضاه “نمبر ون





يشهد سباق دراما رمضان 2021، منافسة أكثر من 20 مسلسلا تلفزيونيا. بالرغم من ارتفاع أجور الممثلين و تكلفة الإنتاج . وضيق الوقت قبل حلول شهر رمضان. ووصلت الميزانية الإجمالية لمسلسلات رمضان للعام الجاري إلى قرابة مليار جنيه مصري (بحسب الامارات نيوز) وفيما يلي القائمة الكاملة لأجور الممثلين والممثلات المشاركين في موسم رمضان الحالي. وتصدر الفنان المصري، محمد رمضان، قائمة أجور مسلسلات رمضان 2021.بـ45 مليون جنيه نظير بطولته في مسلسل “موسى”. ويأتي في المركز الثاني بقائمة أعلى أجور رمضان 2021 الفنان المصري أحمد السقا، عن بطولته في مسلسل “نسل الأغراب” بأجر 33 مليون جنيه. بينما جاء الفنان المصري أمير كرارة، الذي يشارك بطولة العمل في المركز الثالث بـ28 مليون جنيه. الفنان المصري يحيى الفخراني، جاء في المركز الرابع بأجر 22 مليون جنيه. عن بطولته في مسلسل “نجيب زاهي زكش”. أما المركز الخامس فهو من نصيب الفنان المصري، كريم عبد العزيز.عن بطولته الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار. وذلك عن أجر 20 مليون جنيه. وجاء المركز السادس بالمناصفة بين الفنان المصري، أحمد مكي عن دوره في “الاختيار 2”.والفنان المصري، محمد إمام، عن بطولته لمسلسل “النمر” بأجر بلغ 17 مليون جنيه لكليهما. كما تقاسم الفنانان أحمد عز ويوسف الشريف المركز السابع في القائمة بأجر 15 مليون جنيه. عن أدوريهما في مسلسلي “هجمة مرتدة” و”كوفيد 25″. وجاء الفنان المصري، ياسر جلال، في المركز الثامن بالقائمة بأجر 14 مليون جنيه عن بطولته لمسلسل “ضل راجل”. أجور الفنانات وتقدمت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، قائمة أعلى أجور الفنانات المشاركات في دراما رمضان 2021. بأجر 20 مليون جنيه عن مسلسل “اللي مالوش كبير”، الذي يشاركها بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي. وجاءت الفنانة المصرية، نيللي كريم، في المركز الثاني بأجر 18 مليون جنيه عن دورها في مسلسل “ضد الكسر”. المركز الثالث من نصيب الفنانة المصرية، منى زكي، عن بطولتها مسلسل “لعبة نيوتن”، أما المركز الرابع فهو للفنانة، ريهام حجاج، بـ12 مليون جنيه عن بطولتها مسلسل “كا ما نفترق”. لتتفوق على الفنانة يسرا، التي نالت أجر 11 مليون جنيه عن بطولتها مسلسل “حرب أهلية” ليكون نصيبها المركز الخامس. أما المركز السادس فجاء من نصيب الفنانة المصريةغادة عبد الرازق.عن بطولتها مسلسل “لحم غزال”، لتعقبها الفنانة، دنيا سمير غانم، عن بطولتها مسلسل “عالم موازي”. وكان المركز السابع والأخير في قائمة أعلى النجمات أجرا في رمضان 2021 من نصيب الفنانة المصرية.دينا الشربيني، عن بطولتها مسلسل “قصر النيل”.

الخرطوم (كوش نيوز)