الإمارات تسهل إجراءات السفر إليها





سهلت حكومتا دبي وأبوظبي الإمارات إجراءات السفر للراغبين بالسفر إليهما ضمن شروط وإجراءات احترازية يجب التقيد بها ومراعاتها خلال الموسم السياحي المقبل. فبحسب موقع الإماراتية، يتعين على جميع المسافرين القادمين إلى دبي من أي بلد، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، أن يحملوا شهادة سلبية لفحص كورونا (PCR) تم إجراؤه خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من المغادرة، ويعفى مواطنو الدولة من هذا الشرط، في حين سيطلب منهم إجراء الفحص عند الوصول إلى مطار دبي. ووفقاً لموقع شركة طيران الإمارات الإلكتروني يُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً والمسافرون الذين يعانون من إعاقة متوسطة أو شديدة من اختبار كورونا (PCR). دخول إمارة دبي ويستثنى من دخول دبي كل من تواجد أو قام برحلات عبور في جنوب أفريقيا أو نيجيريا في آخر 14 يوماً قبل السفر إلى دبي، مع إعفاء المواطنين الإماراتيين العائدين من هذه الشروط وأعضاء البعثات الدبلوماسية. وفيما يتعلق بمواصفات شهادات الفحص الخاصة بالقادمين إلى دبي، يشترط أن تكون تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، أما شهادات الاختبار الأخرى، بما في ذلك اختبارات الأجسام المضادة والاختبارات المنزلية فهي غير مقبولة. ويجب أن تكون شهادة رسمية مطبوعة باللغة الإنجليزية أو العربية، ولا يتم قبول الرسائل النصية القصيرة والشهادات الرقمية. وسيُطلب من المسافرين القادمين إلى دبي من عدة بلدان إجراء فحص كورونا آخر عند وصولهم إلى المطار، ويتوجب عليهم البقاء في الفندق أو مكان الإقامة إلى حين صدور نتيجة الاختبار، وتشمل لائحة البلدان، أفغانستان، وأنغولا، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلاديش، والبرازيل، وكمبوديا، وتشيلي، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وجيبوتي، ومصر، وإريتريا، وإثيوبيا، وجورجيا، وغانا، وغينيا، وهنغاريا، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وإسرائيل، وساحل العاج، والأردن، وكينيا، والكويت، ولبنان. كما تشمل لائحة البلدان مالطا، ومولدوفا، والجبل الأسود، والمغرب، وميانمار، ونيبال، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، وبولندا، والفلبين، وقطر، ورومانيا، ورواندا، وروسيا، والسنغال، وسلوفاكيا، وأرض الصومال، والصومال، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، وطاجيكستان، وتنزانيا، وتونس، وتركيا، وتركمانستان، وأوغندا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وفيتنام، وزامبيا، وزيمبابوي. وفي حال كانت نتيجة الاختبار إيجابية، سيطلب من المريض الخضوع للعزل واتباع إرشادات هيئة الصحة بدبي. دخول إمارة أبوظبي وللمسافرين الراغبين بالذهاب إلى إمارة أبوظبي مباشرة لحظة وصولهم مطار دبي، عليهم الحصول على نتيجة اختبار كورونا (PCR) سلبية صادرة في غضون 48 ساعة، وأن يخضعوا لاختبار آخر على الحدود مع الخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام في الفندق أو المنزل، أما المسافرين من البلدان ذات التصنيف الأخضر فيجب عليهم إجراء فحص آخر في اليوم السادس، دون الحاجة إلى الحجر الصحي. وبالنسبة للقادمين إلى أبوظبي، فيجب على المسافر أن يكون مواطناً أو مقيماً في الدولة، أو مؤهلاً للحصول على تأشيرة عند الوصول. ويعد فحص كورونا (PCR) إلزامياً لجميع الرحلات الجوية المتجهة إلى أبوظبي، حيث يتوجب إجراؤه خلال مدة لا تزيد عن 96 ساعة من المغادرة. (بحسب الامارات نيوز) سيخضع جميع القادمين إلى أبوظبي باستثناء الأطفال أقل من 12 عاماً، لاختبار كورونا (PCR) عند وصول المطار، وذلك بعد العبور من دائرة الهجرة واستلام الأمتعة. وفي حال لا يستلزم من المسافر الحجر المنزلي، بمجرد الانتهاء من الفحص، سيُطلب منه عزل نفسه في المنزل أو في الفندق حتى تلقى النتيجة السلبية، وإذا كانت إيجابيةً يجب اتباع الإجراءات المعتمدة، ويجب عليه إجراء فحص في اليوم السادس واليوم الثاني عشر من الوصول إلى أبوظبي، وفي حال كان المسافر جزءاً من برنامج التطعيم الوطني، فسيتعين عليه إجراء الفحص في اليوم السادس فقط. أما بالنسبة للقادمين الملزمين بالحجر المنزلي، فإنه بمجرد الانتهاء من الفحص سيُطلب منهم الخضوع للحجر المنزلي في الفندق أو البيت مدة 10 أيام، وفي حال ظهرت النتيجة إيجابية فيجب اتباع الإجراءات المعتمدة. وبمجرد إتمام إجراءات الهجرة، سيتم تزويد القادمين بسوار إلكتروني معتمد طبياً طوال مدة الحجر الصحي، وسيُطلب منهم التوقيع على نموذج تعهد الحجر الصحي. وللمسافرين الراغبين بالذهاب إلى إمارة دبي مباشرة لحظة وصولوهم مطار أبوظبي، يجب عليهم إظهار حجز مسبق للمواصلات العامة (سيارة أجرة أو حافلة) المتجهة إلى دبي، وبذلك لن يخضعوا للحجر الصحي، ويمكن العودة إلى أبوظبي بعد مرور هذه الفترة، مع شرط إظهار نتيجة سلبية لفحص الـ (PCR) أو الليزر على (DPI) على نقاط التفتيش.

الخرطوم (كوش نيوز)