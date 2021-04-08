السودان..ارتفاع قتلى أحداث الجنينة





تقول اللجنة إنّها تبذل جهودًا في التواصل مع الجهات الحكومية المختصة لإيجاد حلول عاجلة للحالات التي تحتاج إلى تحويل أو إلى جراحات متخصصة يمكن إجراءها في الجنينة بواسطة أطباء زائرين.

أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، عن ارتّفاع حصيلة ضحايا أحداث الجنينة إلى”125″ قتيلاً، و”208″ جريحًا.

وقالت اللجنة في بيانٍ صادرٍ، الخميس، إنّ الجرحى والمصابون يتلّقون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي ومستوصف النسيم.

وأوضحت اللجنة أنّ هذه الحصيلة تشمل الحالات التي استطاعت الأطقم الطبية الوصول إليها أو وصلت إلى المستشفيات مما يعني احتمالية وجود أعداد أخرى من الضحايا لم يشملها الحصر.

والإثنين، أعلن مجلس الأمن والدفاع بالسودان، تصديقه على إعلان حالة الطوارئ في غرب دارفور، وتفويض القوات النظامية لاتخاذ ما يلزم لحسم النزاعات القبلية.

باج نيوز