الأرصاد في السودان تطلق إنذارًا عاجلاً





تقول الهيئة إنّ الظاهرة ستكون حتى الأحد المقبل.

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان، إنذارًا عاجلاً، طالبت فيه الجميع بتوخيّ الحيطة والحذر، خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في تعميمٍ، الخميس، إنّ أجزاء من شمال، وغرب البلاد ستتأثر بالغبار والأتربة المثارة والتي تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية وانخفاض في درجات الحرارة نتيجة لنشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية.

وطالبت الهيئة مستخدمي طرق المرور السريع القيادة بحذرٍ، كما طالبت قاطني المناطق المكشوفة باتّخاذ التدابير اللازمة.

باج نيوز