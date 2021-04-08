السودان يفوز برئاسة الوكالة الأفريقية لاستيعاب المخاطر





از السودان برئاسة الوكالة الأفريقية لاستيعاب المخاطر للسنة القادمة على أن يكون وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم رئيساً بعد منافسة بين ثلاثة دول (السودان، زامبيا و بوتسوانا ).

وتم انتخاتب السودان خلال المؤتمر العاشر للوكالة الأفريقيه الذي أقيم بالسنغال وشاركت فيه الدول الأعضاء من مناطقها وشارك في الاجتماع من السودان وكيل التخطيط بوزارة المالية د.أمين صالح يسن ومنسق الوكالة الافريقية لاستيعاب المخاطر العالم صالح الضو .

باج نيوز