تطبيق زيادة جديدة في تعرفة البصات السفرية





كشف رئيس لجنة تسيير غرفة البصات السفرية أحمد عبد الحميد، عن صدور قرار من اتحاد غرف النقل السوداني في الخامس من أبريل الجاري بزيادة تعرفة نقل الركاب بالبصات والحافلات السفرية بنسبة 27% لمقابلة الآثار الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بالبلاد وزيادة أسعار الجازولين.

وأكّد عبد الحميد في تصريحاتٍ، تطبيق الزيادة منذ صباح أمس الخميس، بكل شركات النقل بالموانئ البرية بالعاصمة والولايات.

وقال إنّ زيادة التعرفة تقلل من نسبة إقبال الركاب وحركة السفر.

ونوّه إلى أنّ زيادة 27% أقل من زيادات السماسرة والكمسنجية.

باج نيوز