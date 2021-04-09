اتحاد المصارف يؤكد سريان تصديق “سيتي بنك” للعمل بالبلاد





كشف رئيس اتحاد المصارف السودانية طه الطيب، عن سريان تصديق “سيتي بنك” للعمل في السودان، وقال إن البنك جمد ترخيصه ولم يطلب الغاءه، مما عده يسهل عودته للعمل في السودان، مشددا على أن السودان خرج ( بنتائج جيدة) من هذا المنتدى تتطلب اجراء مقابلات وزيارات مع الجهات المستهدفة، مع ضرورة استهداف الدول المجاورة، والتواصل مع الاوربيين والامريكان.

وأقر الطيب بالتقاعس في تطبيق القوانين في السودان وحذر من الخذلان بعدم الالتزام بتطبيق القوانين، وإضاف: القوانين الموجودة تحتاج الى تحديث لمواكبة المستجدات لتسهيل الاندماج في النظام المالي العالمي. واشار الى ترتيبات لعقد اجتماعات مع المؤسسات المالية المستهدفة على هامش مؤتمر باريس، مؤكدا عدم وجود املاءات سياسية او شروط. وزاد “حتى وإن كانت موجودة فتقال للسياسيين في غرف مغلقة”. واعلن رئيس الجمعية الامريكية السودانية سامي الجعلي، عن انعقاد الملتقى القادم للجمعية عن الاستثمار الزراعي، وقال إن المؤتمر اليوم القى (حجرا في بركة ساكنة) لانه ناقش اعادة السودان، للاندماج في الاقتصاد العالمي.

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