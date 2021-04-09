الخزانة الأمريكية تطالب المصارف السودانية بتطبيق برامج ضامنة للحوكمة





شدد المسؤول بالخزانة الامريكية، اندرو جلاكسي، على البنوك السودانية لضرورة تطبيق برامج الالتزام الضامنة لمنظومة الحوكمة، ومعايير غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وقال في منتدى (التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي السوداني) عبر الفيديو كونفرانس، الذي نظمته جمعية الصداقة السودانية الامريكية، امس، انه لا يوجد ما يمنع التعامل بين البنوك السودانية والامريكية.

الى ذلك اعلن المنتدى، عن اقتراب البنك المركزي عن اجازة قانون يسمح بتطبيق النظام المصرفي المزدوج في السودان وفق ثلاثة خيارات (إسلامي، تقليدي، ومزدوج) غير أن الخيار متروك للجمعيات العمومية للبنوك.

وقالت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بواشنطن اميرة عقارب، إن هنالك تحويلات منتظرة من قبل الجالية السودانية بأمريكا لنحو 250 الف سوداني عبر البنوك واعلنت عن جهود تمت مع الخزانة الامريكية ولكنها اقرت بأن بعض العقبات ما تزال قائمة، كذلك انعقاد مؤتمر استثمار سوداني امريكي قريبا، وقالت إن هنالك شركات امريكية كبرى ابدت رغبتها في الاستثمار في السودان.

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