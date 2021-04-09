الري تستهدف إزالة 11 مليون متر مكعب من الإطماء بالجزيرة





شدد وكيل وزارة الري والموارد المائية المهندس ضوالبيت عبدالرحمن على أهمية تأمين وحماية الأبواب والمنظمات المائية التي تتم صيانتها وتأهيلها في برنامج الصيانة الصيفية للموسم الزراعي 2021 _ 2022م التي بدأت في الأول من شهر إبريل الحالي تفاديا للتعديات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق.

وقال في تصريحات صحافية لدى جولته بأقسام شمال الجزيرة للوقوف على سير أعمال الصيانة الصيفية والتي بدأت بأقسام قرشي وتمبول والترابي إن الجهود التي بذلتها الوزارة في العام السابق في تطهير القنوات وإزالة الإطماء كان لها أثر كبير في تخفيف كميات الإطماء بالمواقع المستهدفة وأن أعمال الصيانة لهذا العام تكملة لما بدأته الوزارة من أعمال الموسم الماضي ، مشيراً إلى أن إدارة عمليات الري وضعت برنامجاً حدد حجم ونوعية العمل خلال هذا العام بدءاً من شبكة القنوات العليا ومواقع الاختناقات بالمواجر والقنوات الفرعية ، داعياً شركاء الإنتاج للتعاون وتطوير الأداء، مناشداً المزارعين بأهمية المساعدة في تأمين وحماية الأبواب والمنظمات المائية التي تتم صيانتها وتأهيلها . وأكد مدير عمليات ري الجزيرة والمناقل المهندس محمد زين العابدين تواصل أعمال إزالة الإطماء والحشائش من القنوات، موضحاً أن كميات الإطماء المستهدفة لهذا العام تبلغ 11 مليون متر مكعب .

السوداني