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انعدام أدوية التخدير والسرطان وحقن الافدرين والسيولة والفشل الكلوي

2021/04/09
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An Egyptian pharmacy employee reaches out to grab a box of medicine in a pharmacy in the capital Cairo on November 9, 2016. President Abdel Fattah al-Sisi and the central bank have come under rising criticism amid an acute dollar crunch which has led to a rise in prices including of medicines, with hundreds of products becoming unavailable or hard to find. / AFP / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

كشفت عضو تجمع الصيادلة المهنيين د. سماهر المبارك عن انعدام أدوية التخدير والسرطان وحقن الافدرين ، والسيولة ، ليبراكس ( التي يتم إعطائها لمرضى غسيل الكلى قبل اجراء الغسيل ) بالاضافة الى الأدوية المنقذة للحياة وقطعت مصادر طبية مطلعة بأن هيئة الإمدادات الطبية تعاني من انقطاع تام لأدوية التخدير).

وأكدت د. سماهر انعدام أدوية التخدير بكافة أنحاء البلاد وأوضحت في تصريح: (إن حاجة البلاد السنوية لتوفير الدواء 240 مليون دولار لم يتوفر منها شئ يذكر مما أدى الى انخفاض الوفرة لأدنى مستوياتها)، وحذرت من تدهور الوضع الدوائي بالبلاد، وأردفت: (دخلنا مرحلة الخطر بسبب انعدام الأدوية وظللنا ننبه لمنع حدوث ذلك ولكن لاحياة للدولة التي لا تفعل سوى بذل التصريحات الملتوية والمضللة).

(كوش نيوز)

2021/04/09
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