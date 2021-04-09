انعدام أدوية التخدير والسرطان وحقن الافدرين والسيولة والفشل الكلوي





كشفت عضو تجمع الصيادلة المهنيين د. سماهر المبارك عن انعدام أدوية التخدير والسرطان وحقن الافدرين ، والسيولة ، ليبراكس ( التي يتم إعطائها لمرضى غسيل الكلى قبل اجراء الغسيل ) بالاضافة الى الأدوية المنقذة للحياة وقطعت مصادر طبية مطلعة بأن هيئة الإمدادات الطبية تعاني من انقطاع تام لأدوية التخدير).

وأكدت د. سماهر انعدام أدوية التخدير بكافة أنحاء البلاد وأوضحت في تصريح: (إن حاجة البلاد السنوية لتوفير الدواء 240 مليون دولار لم يتوفر منها شئ يذكر مما أدى الى انخفاض الوفرة لأدنى مستوياتها)، وحذرت من تدهور الوضع الدوائي بالبلاد، وأردفت: (دخلنا مرحلة الخطر بسبب انعدام الأدوية وظللنا ننبه لمنع حدوث ذلك ولكن لاحياة للدولة التي لا تفعل سوى بذل التصريحات الملتوية والمضللة).

(كوش نيوز)