مجمع الفقه: تحري رؤية هلال رمضان المعظم الإثنين المقبل





يعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي برئاسة الدكتور عبدالرحيم آدم سليمان رئيس المجمع إجتماعا لتحري رؤية هلال رمضان المعظم يوم الإثنين المقبل التاسع والعشرون من شعبان ١٤٤٢هـ الموافق الثاني عشر من أبريل الجاري.

وناشد الأمين العام للمجمع الدكتور عادل حسن حمزة جميع المسلمين في السودان بتحري هلال رمضان المعظم تقربا إلى الله تعالى و إبلاغ أقرب محكمة شرعية عند رؤية الهلال ، وأشار إلى أن المحاكم الشرعية ستكون مفتوحة مساء ذات اليوم لتلقي الشهادات الشرعية.

وأعلن حمزة عن تكوين لجان لتحري رؤية هلال رمضان المعظم في بعض ولايات السودان ، موضحا أن لجنة تحري الأهلة برئاسة البروفسور محمد حبيب الكنزي مدير جامعة أم درمان الإسلامية وقال إنها ستتحرى رؤية هلال رمضان المعظم غرب أم درمان بالكيلو 40 طريق شريان الشمال عبر أجهزة الرصد.

باج نيوز