أول تعليق من أحمد أبو هشيمة بعد إصابته الشديدة بكورونا





أكد رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، اليوم السبت، أنباء إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، قال أبو هشيمة: “الحمد لله على لطفه بي، أصبت بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة وكانت أعراضه شديدة جدا، الحمد لله أنا الآن في حال أفضل”.

ووجه أحمد أبو هشيمة نداء إلى كافة متابعيه هو “رجاء كونوا حريصين لأقصى درجة، ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا مصر”.

وخضع أبو هشيمة لمسحة طبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء، وفقا لموقع “إرم نيوز”.

وأكدت مصادر أن ياسمين صبري تعيش حالة من القلق البالغ بعد مغادرة أحمد أبو هشيمة منزل الزوجية للإقامة في مكان آخر يمتلكه، ليكون بمعزل عن أسرته”.

وأجرت ياسمين صبري مسحة طبية ولكنها تنتظر ظهور النتيجة مساء اليوم الأربعاء، فيما أجرت أسرة أبو هشيمة مسحات طبية من باب الاطمئنان.

ونوهت المصادر إلى أن ياسمين صبري، عزلت نفسها كونها مخالطة مباشرة لزوجها، لكنها لا تتواجد في ذات محل إقامته الحالية، حيث بدأت بمباشرة البروتوكول العلاجي تحسبا لإيجابية النتيجة

العربية نت