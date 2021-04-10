شاعر مصري معروف ينشر تغريدة غامضة والجمهور يؤكد أنها ضد الفنان محمد رمضان





نشر الشاعر المصري أيمن بهجت قمر تدوينة عبر “تويتر” وكأنه يوجه رسالة بطريقة غامضة لشخص بعينه، لتنهال التعليقات من الجمهور الذى أكد أنه يلمح بهذه الكلمات للفنان محمد رمضان.

وقال أيمن فى نص تدوينته: “العالم طافحة الكوتة، وفيك حاجة مش مظبوطة، ربنا يهديك يا ديك، وتعقل تاني يا موتة”.

وعقب نشر هذه التدوينة انهالت التعليقات من الجمهور، الذي أكد أنه يلمح بهذه الكلمات للفنان محمد رمضان، بعد إثارته الجدل فى الساعات الماضية، بإلقائه الأموال فى المسبح، عقب الحكم الذي صدر ضده لصالح الطيار أبو اليسر بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه مصري.

العربية نت