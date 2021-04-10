حلاق مصري بالقاهرة يحنو على سوداني نتيجة للأوضاع المأساوية في السودان





كشف الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عن تدهور غير مسبوق الأوضاع في السودان عبر تدوينة على حسابه بموقع فيس بوك يوم السبت وكتب تحت عنوان الحالة صعبة!! (‏آحد أقاربي سافر القاهرة منذ فترة قال لي أنه ظل يحلق شعره عند الحلاق ب(50) جنيها ؛ قبل يومين فوجئ بالحلاق يسأله عن الأوضاع في السودان.. ولم يقصر في شرح الموقف.. عندما انتهى من الحلاقة مد للحلاق ال(50)جنيها .. فوجئ بالحلاق يرجع إليه (10) جنيهات..!!). وألقت مظاهر الأزمة الإقتصادية في السودان ظلالها على حياة الناس وتفاقمت بصورة حادة خلال شهر أبريل مع استمرار إنقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وإنعدام الدواء وإنهيار النظام الصحي، حيث إرتفعت معظم أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، بالتزامن مع صعوبة الحصول عليها خصوصاً الوقود.

الخرطوم (كوش نيوز)