السفير السعودي يدشن توزيع اكثر من ١٣ الف سلة رمضانية





بتشريف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ومفوض العون الإنساني الاتحادي د. أحمد البشير إبراهيم، دشنت منظمة الإغتنام الشريك الوطني لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم السبت مشروع السلال الرمضانية وسلال المتضررين.

ويجي المشروع ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين، ويشمل مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات وسلال رمضانية للأسر الأكثر حاجة في السودان بتكلفة

2.702.665 تشمل 13347 سلة رمضانيةو 3196 حقيبة مواد غير غذائية للمتضررين و60326 سلة غذائية للمتضررين.

وثمن مفوض العون الانساني الادوار الكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة وما يقوم به من جهود جبَّارة في خدمة العمل الإنساني مشيرا الى ان مثل هذه المساعدات تعكس قوة وعمق العلاقات العريقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأن المملكة دائما سباقة بالخير، ومؤسساتها الإغاثية دائماً في طليعة من يقفون إلى جانب الشعب السوداني في كل الأزمات والأوقات.

فيما اكد سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدي السودان على بن حسن جعفر ان هذا المشروع امتداد للمشاريع الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأستمرارا للمشروعات الأنسانية والتنموية للمملكة فى السودان من منطلق العلاقات الازالية وأواصر الدين والجوار.

صحيفة السوداني