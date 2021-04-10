وزير الثروة الحيوانية يتفقد محجر بشير عشي وسوق المويلح للمواشي





تفقد الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي وزير الثروة الحيوانية صباح اليوم محجر بشير عشي بمدينة بارا بولاية شمال كردفان برفقة وزير الشباب والرياضة د. يوسف ادم الضي.

واستمع الوزير الى شرح من مدير المحجر، كما استعرض مع السيد بشير عشي خططهم في التطوير وتقديم الخدمات للمصدرين وفق الاشتراطات العالمية.

وافتتح الوزير محجر بشير عشي لصادرات الثروة الحيوانية قبل شهر والذي ساهم في زيادة حجم الصادارت للمملكة العربية السعودية .

كما تفقد الوزير سوق المويلح للمواشي بامدرمان عصر اليوم السبت والتقى تجار المواشي والرعاة واصحاب المواشي حيث استمع الى مشاكل السوق وضرورة تقديم الخدمات اللازمة لهم، ووعد الوزير بالبدء فورا في توفير الخدمات العاجلة للسوق والعمل على حل كل المشاكل .

وتأتي زيارة الوزير ختاما لجولة تفقدية شملت ولايتي شمال وجنوب كردفان امتدت لثلاثة أيام شملت العديد من المرافق الخدمية الخاصة بالثروة الحيوانية انفاذا لبرنامج الحكومة الانتقالية وفق الأولويات الخمسة.

سونا