شاهد بالفيديو: ضيف الحلقة يصيب المذيعة بالصداع مما فعله وتردد (الله أكبر)





تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله لاعب الخفة محمد ابراهيم بخيت وهو في ضيافة المذيعة سلمي فيصل.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد تفاجأت المذيعه من لعبة الخفة التي أجراها محمد ابراهيم وهما داخل الأستديو ،حيث طلب منها أن تختار إحدي كروت(الكوتشينه) ومن ثم التحفظ على الرقم الذي يوجد داخل الكرت إلى حين مطالبتها بذكر الرقم إلا أنها تفاجأت من المكان الذي أخرج منه الكرت وجعلها تردد عبارة (الله أكبر) بجانب إصابتها بالصداع بعدما شاهدت ماقام به.

الخرطوم:(كوش نيوز)