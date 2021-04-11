الشيخ الزين محمد آحمد يعود إلى الخرطوم بعد رحلة علاجية ناجحة





عاد فجر الجمعة إلى الخرطوم إمام مسجد السيدة سنهوري، الشيخ المقرئ الزين محمد آحمد، بعد رحلة علاجية بالقاهرة استمرت لنحو سبعة أيام، وسيؤم المصلين خلال شهر رمضان.

وعلمت “الواحة” أن الشيخ الزين أجرى بعض الفحوصات واطمئن على سلامة حباله الصوتية، بعد أن نصحه الأطباء سابقاً بالتوقف عن القراءة حتى اجراء مراجعة شاملة، وكان في استقباله عدد من تلامذته ومحبيه.

وظل الشيخ الزين يؤم المصليين في صلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان طوال السنوات الماضية بمسجد السيدة السنهوري بالمنشية، وعدد من مساجد الخرطوم بصورة جلبت آلاف المصلين الذين يحرصون على الحضور من وقت مبكر، حتى امتلاء الساحات الخارجية، وقد اشتهر الزين داخل وخارج السودان بالقراءة الجميلة والخاشعة، واجتذاب آلاف الشباب حوله .

الواحة_ الخرطوم