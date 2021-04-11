إضراب شامل للعاملين بميناء الحاويات ببورتسودان





دخل العاملون بمحطة الحاويات في الميناء الجنوبي ببورتسودان في إضراب شامل عن العمل احتجاجاً على تردي بيئة العمل وسحب علاوة رمضان من المرتب.

وقال المدير العام لهيئة الموانئ البحرية كابتن أونور محمد آدم سلطان لـ (السوداني) إن بيئة العمل داخل الميناء جارٍ تحسينها، و سحب العلاوة نتج عن قرارات من وزارة المالية الاتحادية بعد مضاعفة المرتبات لـ٥٤٠٪.

وأضاف، لكن الإدارة استعادت علاوة التشغيل وعلاوة الميناء وجارٍ العمل على استعادة علاوة رمضان، وتابع إلى حين ذلك صدقنا 30 ألف جنيه لكل عامل كسلفية تستقطع من الحافز السنوي.

بورتسودان: عبد القادر باكاش

صحيفة السوداني