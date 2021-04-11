اتحاد المعاشيين: وكلاء وزارات سابقون تحولوا إلى متسولين





طالب الأمين العام لاتحاد معاشيي الخدمة المدنية بالسودان صلاح عوض أحمد برفع الحد الأدنى لمرتب المعاشي إلى ٩ آلاف جنيه بدلاً عن ٣،١٢٥ جنيه المعاش الحالي.

وكشف عوض في تصريح لـ (السوداني) عن انعدام التقييم الأدبي والأخلاقي للمعاشي من قبل الدولة مما أسفر عن تَحوُّل قيادات سابقة بالدولة ووكلاء وزارات إلى مُتسوِّلين بسبب تدني قيمة معاشهم الشهري.

وأوضح أن عدد المعاشيين في القطاعين يصل إلى ٣١٢ آلاف منهم ١٩٤ ألف في القطاع الحكومي، و١١٨ في القطاع الخاص، وأن ٦٦% من إجمالي عدد المعاشيين تتراوح مُرتباتهم ما بين 3.125 إلى 3.400 جنيه، ونوّه إلى أن الاستقطاعات الشهرية من المعاشيين التي ترد خزينة وزارة المالية تعادل ٥ ترليونات جنيه، تمنح منها الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حاجة مرتبات المعاشيين فقط، والتي تعادل ٢٤% من قيمة الاستقطاعات، وقال إن مديونية الصندوق لدى وزارة المالية وصلت ٢٢ ترليون جنيه، وكشف عن استثمارات للمعاشيين في القطاعين العام والخاص بحيث يملك الصندوق الوطني للمعاشات عدد ١١ برجاً بمحلية الخرطوم، وعدد ٧ شركات كبيرة وغيرها من الاستثمارات، مبيناً عدم انعكاسها على المعاشي ولم يجن من ثمارها شيئا بسبب ضعف إدارة الصندوق والمفوض العام.

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني