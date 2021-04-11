تدشين توزيع سكر رمضان للمعلمين بالخرطوم





دشنت لجنة تسيير نقابة المعلمين بولاية الخرطوم أمس توزيع سكر رمضان لكل المعلمين والمعلمات بالولاية بواقع (٢٥) كيلو لكل راغب في هذه السلعة.

وقالت رئيس اللجنة أمل سليمان إن التوزيع يستمر يومي الأحد والإثنين القادمين، مشيرة إلى أن هذا السكر مستورد ناصع البياض.

وأوضحت أنه سيتم تسليم كل راغب في الاشتراك في هذه السلة المهمة (٢٥) كيلو قسمت بعبوات (١٠ كيلو و١٠ كيلو و ه كيلو) لكل معلم ومعلمة، بتكلفة تبلغ (٦٦٧٠) جنيها بقسط شهري يبلغ (٦٦٧) جنيها،منوهة إلى محفظة قوت العاملين هي التي قامت بتمويل هذه السلعة الضرورية لشهر الصوم.

وأضاف أن لجنة التسيير قد فرغت من توزيع سلة رمضان لكل الراغبين فيها والتي شملت (الدقيق والزيت والشاي واللبن)، بتكلفة بلغت (١٤٩٢٦)بقسط شهري يبلغ(١٨٦٥) لمدة ثمانية أشهر.

الخرطوم:يس الترابي

صحيفة السوداني