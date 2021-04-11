الوفرة تسيطرعلى أسواق الفواكه الرمضانية





أمنت شعبة ثلاجات الفواكه بالسوق المركزي الخرطوم، على وفرة أصناف الفواكه واحتياجات رمضان من التين والزبيب والقمر الدين وشددت على أن الفترة شهدت دخول كميات مقدرة من الفواكه المستوردة، من دول مختلفة.

وقال رئيس الشعبة أزهري الشيخ، لـ(السوداني) إن كميات كبيرة من الفواكه المستوردة دخلت الأسواق من دول عربية وخليجية شملت التفاح والعنب والفراولة مع وصول أكثر من ٢٥ برادا للبرتقال المصري بالتصاديق القديمة التي كانت محجوزة، بجانب كميات من الإنتاج المحلي، كذلك وجود المانجو والموز والشمام والبطيخ والجوافة بكميات جيدة ، مبينا ان هنالك شحا في القريب فروت لانتهاء موسمه، واضاف : موقف الفواكه في رمضان المقبل سيكون (مختلفا خير وفيرً) مقارنة بالعام الماضي، بسبب الوفرة وعدم وجود حظر ، متوقعا ان تكون الاسعار في متناول معظم المواطنين للوفرة، مشيرا الى ان هنالك استقرارا حاليا في اسعار معظم الفواكه دون مغالاة.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني