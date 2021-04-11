المركز القومي للمعلومات يكشف عن خلل في برنامج ثمرات





كشف مدير المركز القومي للمعلومات إبراهيم عبد الرحمن باخت، عن خلل في برنامج ثمرات لدعم الأسر الممول من الأمم المتحدة، ومانحين، وانتقد تولي وزارة المالية للبرنامج.

وقال في تصريحات صحافية أمس، إن برنامج ثمرات هو مهمة وزارة الرعاية الاجتماعية ومركز المعلومات القومي والإحصاء المركزي.

وكشف باخت عن تسرب موظفي المركز بسبب ضعف الرواتب، وقال إن الموظفين المتسربين الآن يعملون في مؤسسات كبرى داخل وخارج البلاد بأضعاف مرتباتهم، مشيرا إلى أنهم شباب متميزون يعملون على تأمين معلومات البلاد ويجب المحافظة عليهم، واعتبر باخت، الحديث عن أن (الشبكة طاشة) استهبال من بعض موظفي المؤسسات.

الخرطوم: وجدان طلحة

صحيفة السوداني