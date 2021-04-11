قرار بتعليق الدراسة في كلية الطب بجامعة السودان لأجل غير مُسمّى





قرّرت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، تعليق الدراسة بكلية الطب للدفعات الأولى والثانية والثالثة، اعتباراً من يوم الأحد وإلى أجل غير مسمى.

وقال بيانٌ من الجامعة مُهر بتوقيع المدير عوض سعد، إنّ القرار جاء بعد جهود كثيفة من قِبل إدارة الجامعة، وحلول كثيرة طُرحت في اتجاه توفير المطلوبات واستكمال النواقص، فضلاً عن امتناع الطلاب عن المداومة وفق الجداول الدراسية المعلنة، إضافةُ لرفضهم كل الحلول والمُقترحات التي تقدّمت بها إدارة الجامعة من أجل استقرار واستئناف الدراسة.

صحيفة السوداني