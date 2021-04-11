وزير شؤون مجلس الوزراء يتفقد سير العمل بمحطة بحري الحرارية





تفقد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف برافقه وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد، صباح اليوم سير العمل بمحطة بحري الحرارية. واستمع وزيرا شؤون مجلس الوزراء والطاقة والنفط خلال الاجتماع الذي عقداه مع إدارة المحطة إلى تقرير حول الجاهزية التي وصلت لها المحطة حتى الآن، وأعمال الصيانة التي تمت لوحدات المحطة المختلفة خلال الفترة الماضية وكميات الوقود المطلوبة لتشغيل الوحدات المختلفة للمحطة في الفترة القادمة. و اطلعا على حقيقة الحاجة لقطع الغيار(بحسب سونا) لضمان التشغيل الآمن خلال الفترة القادمة بشكل مستمر، و لضمان استقرار الإمداد الكهربائي حتى نهاية العام ودخول العام القادم بصورة أفضل. و أكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف تذليل كافة العقبات التي تواجه عمل المحطة. من جهته أوضح وزير الطاقة والنفط في تصريح صحافي أنه تم مراجعة مجمل الموقف بالمحطة من كل جوانبه والوقوف على بعض الإشكالات المتعلقة بطريقة إمداد وانسياب الفيرنس من بورتسودان ومصفاة الخرطوم، بجانب الاطمئنان على كل الترتيبات التي تمت لضمان إمداد كهربائي مستقر لحد كبير في الفترة القادمة خاصة في شهر رمضان المعظم. وأوضح المهندس جادين علي عبيد أنه تم توجيه إدارة المحطة بتحديد كل احتياجات المحطة من قطع الغيار وكميات الوقود المطلوبة على مدار العام بصورة تفصيلية.

الخرطوم (كوش نيوز)