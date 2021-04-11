البرهان يلتقي بوفد شركة البنوفا انترناشونال للاستثمار السعودية





التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه اليوم بوفد شركة البنوفا انترناشونال للاستثمار برئاسة الشيخ أحمد المطوع رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريح صحافي أن الزيارة بغرض الاستثمار في خيرات السودان، معربا عن شكره وتقديره للدور الكبير الذي لعبه السوادنيون في تعزيز مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

وأبان وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم أن اللقاء يأتي في إطار توجهات الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد ورغبتها في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين عبر استثمارات الشركة السعودية، متعهدا بتقديم كافة التسهيلات لكل المستثمرين بالبلاد.

سونا