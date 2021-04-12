أزمة وقود وقطوعات كهرباء وتضاعف تعرفة المواصلات ببورتسودان





تشهد مدينة بورتسودان أزمة وقود حادة بمحطات الخدمة، وتضاعف تعرفة المواصلات بنسبة وصلت 100%، وكانت تعرفة المواصلات الداخلية للأمجاد والحافلات والهايس 50 جنيهاً رغم ارتفاع أسعار المواد البترولية، بينما رُفعت الآن الفئة لقطاع النقل الداخلي إلى 100 جنيه بدلاً من 50 جنيهاً، وكذلك الحال في الكهرباء فقد عاودت القطوعات من جديد ما تسبب في تذمر وسط المواطنين الذين أكد معظمهم أن الأزمات أصبحت تلازمهم من كل الجهات ورمضان على الأبواب، وطالبوا حكومة الولاية بأن تقوم بدورها المنوط بها في تذليل الأزمات الخانقة.

صحيفة الصيحة