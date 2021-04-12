وفاة الفريق أول عبد الماجد حامد خليل





انتقل إلى جوار ربه اليوم الاثنين، الفريق أول عبد الماجد حامد خليل، النائب الأول للرئيس الأسبق جعفر نميري.

وستتم مراسم الدفن بمقابر احمد شرفي، الساعة الخامسه عصرًا، ويقام المأتم بمنزله بأم درمان مدينة النيل.

فقد كان الفريق خليل أول الدفعة الخامسة من خريجي الكلية الحربية السودانية في عام 1955، وعهد بالانضباط العسكري الصارم.

وتدرّج في الرتب العسكرية في مختلف وحدات الجيش حتى صار رئيساً لهيئة الأركان، ثم قائداً عاماً للجيش ووزيراً للدفاع، وبعده أسند إليه نميري منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية زائداً المناصب الرفيعة المصاحبة.

صحيفة السوداني