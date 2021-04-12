إثيوبيا: تمّت معالجة مخاوف السودان الفنية حول سدّ النهضة





تتساءل إثيوبا عن من يستفيد من رفض السودان لملء السدّ.

كشفت إثيوبيا عن أنّها عالجت جميع مخاوف السودان الفنية حول سد النهضة .

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وأوضحت الخارجية الإثيوبية في سلسلة من التغريدات على حسابها بـ”بتويتر” أنّه تمّ تقديم تبادل للبيانات مع السودان.

وأشار إلى أنّ سلامة السّد هي قضية تهتم بها إثيوبيا جيدًا من أجلّ سلامتها في المقام الأول.

وأتمّت ” مَنْ يستفيد من رفض السودان لملء سد النهضة “.

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وأشارت إلى أنّه ولسنواتٍ كان المسؤولون السودانيون يشيدون بأهمية سدّ النهضة لردع الفيضانات وتنظيم تدفق المياه للري وإزالة جزءٍ كبيرِ من الطمي والترسيب وتوفير طاقة رخيصة .

وأضافت ” كيف ستخدم مصلحة السودانيين برفض ملء السد”.

واستنكرت وجود خبرة يمكن مقارنتها بإثيوبيا ، مشيرةً إلى أنّها دعت دول المصبّ للتفاوض بشأن سدّ لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر ينبع من أراضيها.

وأضافت ” فشلت مصر في الاعتراف بسخاء إثيوبيا و تفاهماتها للتفاوض بحسن نيةٍ”.

وسابقًا، أعلن السودان عن أنّ كلّ الخيارات ستكون مفتوحة أمامه بشأن مسألة سدّ النهضة بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن.

وفي الخامس من أبريل الجاري، انتهت جولة مباحثات بشأن “سدّ النهضة” في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، دون “إحراز تقدم”، حسب بيانيين لخارجية مصر والسودان،

باج نيوز