وزير الماليه يتراس اجتاع مجلس ادارة كنانه





تراس دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادى ورئيس مجلس الإدارة اجتماعات مجلس إدارات شركة سكر كنانة وشركاتها الفرعية التى انعقدت اليوم بماني الشركة عبر الفديو كونفرس بحضورممثلي المساهمين من دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية والهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي والشركة العربية للإستثمار والبنك المركزي وبنك النيلين . واشار وزير المالية والتخطيط الإقتصادى دكتورجريل ابراهيم خلال حديثة في الاجتماعات (بحسب سونا) الي دور كنانة في تحريكها لقطاعات مختلفة فضلا عن دورها المتعاظم فى التنمية الاجتماعية. واشار للطلب المتصاعد لسلعة السكر مبينا ان كنانة لعبت دورا فنيا وترويجيا وماليا متعاظما في النهوض بصناعة السكربالبلاد حيث أعدت دراسة الجدوى الفنية وقدمت الاستشارات لمشاريع سكر مختلفة. وقال الاستاذ عبد الرؤوف ميرغني العضو المنتدب لشركة سكر كنانة في تصريح لسونا ان الاجتماعات ناقشت الحسابات الختامية وتقرير الاداء المالي . وابان ان الاجتماع وقف علي سير عمليات الانتاج للموسم الحالي فيما يخص إنتاج السكر والايثانول وأداء الواحدات الانتاجية الاخري. واضاف العضو المنتدب ان الاجتماع اطلع علي موقف تنفيذ المشاريع الجديدة والتى تهدف لزيادة الانتاج وهى تتمثل في توسعة إنتاج الايثانول ومشروع البايوغاز ومشروع السماد العضوى.

الخرطوم (كوش نيوز)