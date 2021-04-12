بوتين: هناك حاجة لاستخدام المزايا الروسية في مجال الفضاء لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد





أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن هناك حاجة لاستخدام المزايا الروسية في مجال الفضاء لتعزيز القدرات الدفاعية.

إقليم ساراتوف – سبوتنيك. قال بوتين خلال اجتماع لبحث مسائل تنمية مجال الفضاء: “استخدام مزايانا في تعزيز قدرات البلاد الدفاعية، لقد تحدثت عن هذا من قبل، زيادة معدل التطور العلمي والتقني والاقتصادي للبلاد”.

وأضاف بوتين: “يجب على روسيا في القرن الحادي والعشرين أن تدعم بشكل كاف وضعها كواحدة من القوى النووية والفضائية الرائدة. لأن صناعة الفضاء مرتبطة مباشرة بالدفاع. واليوم سنناقش القضايا المتعلقة بالأولويات طويلة المدى لتطوير الأنشطة الفضائية، ونحلل ما يجب القيام به لتعزيز مكانتنا في هذا المجال الاستراتيجي”.

وتشهد روسيا، اليوم الموافق لـ 12 نيسان/ أبريل، احتفالات واسعة بمناسبة حلول الذكرى الـ60 لرحلة رائد الفضاء الأول يوري غاغارين، على متن مركبة “فوستوك” الفضائية، واستغرقت 108 دقائق

العربية نت