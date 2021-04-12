الثلاثاء أول أيام شهر الصوم في عدة دول عربية





أعلن في السعودية أن يوم غد الثلاثاء سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان مساء اليوم الاثنين. وأكد مراسلنا في السعودية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان حسب المرصد الفلكي لرصد الأهلة في محافظة تمير بالسعودية. كذلك أعلنت دولة الإمارات أن غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”. وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال رمضان وأن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك . وكانت مصر ولبنان وتونس أعلنت أمس الأحد أن غدا الثلاثاء سيكون أول أيام شهر الصوم بعد تعذر رؤية الهلال. وقال مفتي مصر، شوقي علام، في بيان: “استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك، لعام 1442 هجريا، بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان الموافق 11 من شهر أبريل لعام 2021 ميلاديا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية”. وتابع: “تحقَق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1442 هجريا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضا”( حسب موقع اليوم السابع) وأضاف: “على ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل لعام 2021 ميلاديا، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجريا”. وبدورها، أكدت دار الإفتاء اللبنانية، أن أول أيام شهر رمضان المبارك، هو غدا الثلاثاء. كذلك أعلن مفتي تونس، عثمان البطيخ، في كلمة له مساء الأحد، أنه “لم يثبت رؤية هلال شهر رمضان بغروب شمس 29 شعبان، ليكون يوم الاثنين 12 أبريل 2021 هو تمام الثلاثين من شهر شعبان 1442 هجري، وسيكون الثلاثاء 13 أبريل 2021 أول يوم من شهر رمضان المبارك”.

الخرطوم (كوش نيوز)