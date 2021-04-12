محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد “رمي الأموال”





كشف الممثل المصري محمد رمضان، حقيقة الأموال التي ظهرت وهو يرميها خلال الأيام الماضية، في أحد المقاطع الذي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار جدلاً واسعا، وموجة انتقادات ضده، قائلا “دي دعاية لأحد الإعلانات وكانت فكرة أحد المخرجين الهنود”. إلا أن الممثل المثير للجدل، عاد وأوضح خلال مقابلة مع قناة محلية أمس أن المتربصين له كثر، قائلاً: “جمهوري لا حصر له، وأنا ناجح، والمتربصين بي أكبر من جمهور فنانين، وعمري في حياتي ما سافرت سياحة كله شغل”. يذكر أن مضان تعرض لهجوم شديد خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل عدد من الفنانين بعدما قرر تقديم فيلم لشخصية الملك أحمس. كما شن عمرو أديب هجوما عنيفا عليه(بحسب الامارات نيوز) على خلفية ما اعتبره رد فعله على حكم صدر ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر، بعد أن ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة. وعلق الاعلامي المصري قائلا : “الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون” في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد. ما استدعى رداً من رمضان بفيديو حمل رسالة “بس يا بابا”، في إشارة إلى أديب، ما دفع الأخير لاحقا إلى اعلان قراره مقاضاة الممثل المصري.

الخرطوم (كوش نيوز)