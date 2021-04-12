السيسي: عدم حلّ قضية سدّ النهضة سيؤثّر على أمن المنطقة بالكامل





جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية عقب لقاء بين السيسي ووزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، الذي وصل الإثنين للقاهرة في زيارة غير محددة المدة.

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين، إنّ عدم حل قضية سد النهضة الإثيوبي المتعثرة مفاوضتها حاليا “من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل”.

وخلال اللقاء، بحسب وكالة الأناضول، أكّد السيسي أن “عدم حل هذه القضية يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل” متمسكا بإتمام اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وفق البيان ذاته.

وفي السياق، أكّد وزير الخارجية الروسي، وفق البيان، “موقف بلاده الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد”.

وأعرب لافروف عن تطلع بلاده إلى “التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن”.

وسابقًا، أعلن السودان عن أنّ كلّ الخيارات ستكون مفتوحة أمامه بشأن مسألة سدّ النهضة بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن.

وفي الخامس من أبريل الجاري، انتهت جولة مباحثات بشأن “سدّ النهضة” في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، دون “إحراز تقدم”، حسب بيانيين لخارجية مصر والسودان،

باج نيوز