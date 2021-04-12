السودان..الثلاثاء أوّل أيام رمضان





بحسب الصفحة الرسمية قبل قليل.

أعلن مجمّع الفقه الإسلامي في السودان، عن أنّ، الثلاثاء، سيكون الأوّل من رمضان للعام 1442 هـ.

وقال المجمّع” يعلن أنّ يوم غدٍ الثلاثاء هو الأوّل من رمضان المبارك للعام ١٤٤٢هـ”.

وأضاف” تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا وإياكم للصيام وحسن القيام”.

ويبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ (2021) الثلاثاء، الموافق 13 أبريل الجاري، في كل من تركيا ومصر وتونس واليمن والعراق ولبنان والسعودية، والإمارات والكويت، بينما يبدأ الأربعاء في سلطنة عمان.

باج نيوز