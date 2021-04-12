صغيرون تفتتح عددا ُمن المنشآت الجديدة بجامعة الجزيرة





افتتحت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور انتصار الزين صغيرون بمجمع بجامعة الجزيرة (النشيشيبة) عدداً من المنشئات، شملت مختبرات البروفيسور محمد عبيد مبارك والمدينة الرياضية ومسرح الجامعة وصالة الموسيقى.

وأعلنت صغيرون خلال الافتتاح أن الفترة القادمة ستستكمل الزيارة لتشمل جامعات البطانة والقران الكريم وتأصيل العلوم والمناقل والجامعات والكليات الاهلية بولاية الجزيرة.

وأعلن مدير جامعة الجزيرة البروفيسور محمد طه يوسف اكتمال الترتيبات لانطلاقة عمل إذاعة الجامعة في غضون الأيام القليلة القادمة، ونوه إلى أهمية الإذاعة في خدمة برامج الجامعات والخطط والبرامج التي أعدتها وفق استراتيجية عملها في المستقبل.

واعتبر أن مجمع عيادات جامعة الجزيرة سيسهم في تدريب الطلاب وتقديم خدمة طبية متميزة لمواطني الولاية ومدينة مدني، مؤكداً سعي جامعة الجزيرة لتوفير البيئة العملية الأكاديمية والخدمية، مشيراً إلى أن افتتاح مسرح الجامعة جاء كبادرة متميزة من عطاء ثورة ديسمبر حتى تنطلق لإبداعات الطلاب في جميع الأنشطة.

باج نيوز