“جرائم المعلوماتية” تكشف معلومات خطيرة عن محاولات لاختراق تطبيق بنكك





كشفت وكيل نيابة جرائم الحاسوب والمعلوماتية محمد محجوب ، عن تدوين أكثر من 6 آلاف بلاغ في قضايا تتعلق بالقرصنة والغسيل الأموال وجرائم الإرهاب، خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وقال محجوب (بحسب الحراك السياسي) إن 99% من جرائم المعلوماتية يرتكبها شباب وأطفال، وأكد انه خلال الأشهر الماضية تم تدوين 859 بلاغاً، ويتم فتح ما بين 25 إلى 30 بلاغاً يومياً، 70% منها تتعلق باختراقات تطبيق بنكك و5% منها تتعلق بالابتزاز، وأضاف “معظم جرائم الابتزاز لا يتم فيها فتج بلاغات من قبل الضحايا” وشكا محجوب من عدم تجاوب جهاز المخابرات مع النيابة، وأضاف “قبل سقوط النظام كل عمل المعلوماتية كان يقوم به الجهاز حتى الأجهزة والسيرفرات الآن لدى الجهاز ولا يأتون إلى النيابة بل يقوم الجهاز بفتح بلاغات وان النيابة ليس لديها آلية للمتابعة”.

الخرطوم (كوش نيوز)