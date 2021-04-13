بالطبول والزغاريد.. أغرب طرق استقبال رمضان حول العالم





يستعد مسلمو العالم كله لاستقبال رمضان، ساعات قليلة و يبدأ المواطنون في تحضير أول سحور في رمضان 2021، فالكثير يشتاق لتلقي الأيام المبهجة التي تبعث في القلوب السرور ، فالجميع ينتظر تلك الأيام من كل عام للصلاة والصوم و التزهد.

استقبال رمضان يعم على الجميع بالخير والبركة، و لكن تختلف كل دولة حول العالم في طريقة استقبالها لشهر رمضان، ففي السطور التالية سنعرض أبرز الطرق في بعض الدول لاستقبال رمضان .

-مصر

يستعد الجميع لشهر رمضان الكريم في شوارع مصر بالزينة و متابعة السباق الرمضاني للمسلسلات وشراء الحلوى و تحضيرها .

-إندونيسيا

تمنح الدولة أول أسبوع في رمضان إجازة للطلاب حتى يتعودوا على ساعات الصيام، بالإضافة إلى قرع الطبول احتفالا بقدوم الشهر الكريم .

-تايلاند

يختلف الأمر بعض الشيء في تلك الدول، تقوم النساء بطهي الطعام في المنزل و لكن لا يتذوقه أزواجهن إنما يرسل إلى أي شخص آخر .

-نيجيريا

تختلف تلك الدولة عن البعض، فإن المواطنين في نيجيريا يتناولون الإفطار أمام المنزل كشرط أساسي للإفطار

– تركيا

تستقبل النساء شهر رمضان في تركيا بالزغاريد و البخور في المنزل كتقليد متبع للتعبير عن سعادتهم بقدوم ذلك الشهر .

صحيفة صدى البلد