وصول طائرات إغاثية للهلال الاحمر القطري للسودان





وصلت مطار الخرطوم امس طائرتا إغاثة مقدمة من الهلال الاحمر القطري لنظيره الهلال الاحمر السوداني من مجموع خمسة طائرات تأتي تباعًا وتحتوي على أكثر من 62 طنا من المواد الإغاثية على متن طائرات شحن من القوات الجوية الاميرية القطرية

وتأتي الشحنات ضمن مشروع إغاثة اللاجئين الأثيوبيين ومشروعي تعزيز النظام الصحي و مواجهة فايروس كورونا

وكان في استقبال الطائرات بمطار الخرطوم الدولي سعادة السفير علي بن حسن الحمادي – الامين العام للهلال الاحمر القطري والأستاذ أسعد جلال ممثل عضووو مجلس السيادة بروفيسور الصديق تاور وسعادة طلال العنزي – القائم بالاعمال بالإنابة لسفارة دولة قطر بالخرطوم وسعادة العميد ركن عبدالله المناعي – الملحق العسكري لسفارة دولة قطر بالخرطوم وممثل الأمين العام للهلال الاحمر السوداني د. بهاء الدين بخيت – مدير إدارة الصحة

قال الاستاذ حامد قور- مدير إدارة الطوارئ بالهلال الاحمر السوداني إن الشحنات الإغاثية جزء من شحنات مستمرة للهلال الاحمر القطري نفذها وينفذها عبر الهلال .الاحمر السوداني مشيدا بالهلال الاحمر القطري ودولة قطر على دعمهم المتواصل للمحتاجين في السودان

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