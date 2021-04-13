وفرة واستقرار في أسعار السلع الاستهلاكية الرمضانية باستثناء السكر





شهدت أسعار السلع الاستهلاكية الرمضانية وفرة في حجم العرض باستثناء السكر وضعف القوة الشرائية، وعزا بعض التجار الركود بسبب الغلاء وعدم مقدرة المواطن على شراء مايحتاجه من السلع .

أكد تاجر سكر جملة بسوق بحري عيسى الحسن ارتفاع أسعار السكر وشح حجم العرض بسبب أزمة الوقود مما انعكس سلبا على الترحيل ، مبينا ان سعر جوال السكر المستورد قفز الى (11) الف جنيه بدلا عن (10،600) الف جنيه اما السكر المحلي (12،5) الف جنيه ، منوها الى ضعف القوة الشرائية .

واكد تاجر سلع ببحري ابراهيم طلب ان هنالك استقرارا في اسعار السلع وركود الحركة التجارية ، مبينا ان سعر زيت شمس عبوة (4) وربع بسعر (3،200) الف جنيه اما زيت يارا (3،700) الف جنيه ، فيما تراجع سعر اللبن عبوة (2) كيلو وربع الى (4،250) الف جنيه بدلا عن (4،5) الف جنيه وسعر رطل البن (450) جنيها ، لافتاً الى ان الجمعيات التعاونية انعكست على ركود السوق ، مشيراً الى أن سعر قطعة قمرالدين (750) جنيها اما كيلو الزبيب (1،200) الف جنيه .

وقال تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك ان هنالك زيادة كبيرة في سلع رمضان منها الكبكبي وبلغ سعر الربع (3،600) الف جنيه ، اما ربع الفول المصري (4،100) الف جنيه وسعر الشاي عبوة (450) جراما (700) جنيه أما عبوة (225) جراما (250) جنيها لسعر القطاعي وسعر جركانة زيت الفول عبوة (36) رطلا (13) الف جنيه واستقر باكت دقيق سيقا زنة (10) كيلو في (2،400) جنيه وسعر الكيلو (240) جنيها .

اكد تاجر سلع بالسوق العربي عثمان ابراهيم لـ(السوداني) على استقرار اسعار السلع الاستهلاكية والرمضانية بالاسواق وركود الحركة التجارية ، مبينا سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع (4،5) بدلاً عن (3،200) جنيه واستقر سعر زنة (1) كيلو في(1،600) جنيه ، واصفا القوة الشرائية بالضعيفة رغم استقرار اسعار السلع ، شاكياً من ركود عام في الاسواق رغم اقتراب رمضان ، مبينا ان سعر دستة صابون الاستحمام لوكس (2،750) جنيه والقطعه (280) جنيها وسعر صابون الغسيل وزن (200) جرام (60) جنيها للقطعة ، و سعر كيلو الارز المصري (400) جنيه وبلغ سعر كيلو العدس (500) جنيه بدلا من (380) جنيها .

الخرطوم: عبيــر جعفر

صحيفة السوداني