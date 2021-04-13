وكالات عقارية : انتعاش أسواق العقارات فى أعقاب توحيد سعر الصرف





أكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية استقرار أسعار العقارات بالتزامن مع استقرار الأسواق الموازية للعملات بعد توحيد سعر الصرف ، مشيرين إلى انتعاش عمليات البيع والشراء للعقارات مقارنة بالفترة الماضية قبل توحيد سعر الصرف .

وأكد صاحب احدى الوكالات العقارية السباب علي نصر الله في حديثه لـ (السوداني) انتعاش حركة البيع والشراء بعد توحيد سعر الصرف ، مؤكدا استقرار سعر المتر في مناطق اركويت والمعمورة مابين ١٨٠ إلى ٢٠٠ الف جنيه ، والمنزل الجاهز من طابق ارضي في مساحة ٤٠٠ متر يتراوح مابين ٢٨٠ إلى ٣٠٠ الف دولار ، لافتا إلى أن سعر المتر في المعمورة شرق شارع الستين يتراوح مابين ١٣٠ إلى ١٥٠ الف جنيه في المساحات ٣٠٠ متر بمربع ٨٤ فيما يتراوح سعر المتر في منطقة الرياض مابين ٩٠٠ الى ١٢٠٠ دولار .

وقال تاجر العقارات ياسر الطيب إن سعر المتر في كافوري مربع ٥ يتراوح مابين ١٠٠ إلى ١٣٠ الف جنيه فيما يتراوح سعر المتر في مربع ٩ مابين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ دولار ويبلغ سعر المنزل الجاهز من طابق واحد ٢٣٠ الف دولار .

واشار صاحب احدى الوكالات العقارية محمد الصديق في حديثه لـ (السوداني ) إلى استقرار أسعار العقارات بشكل كبير مع استقرار سعر الصرف للجنيه ، وقال إن سعر القطعه ٣٠٠ متر الدرجه الثالثه يتراوح مابين ٢٠ الى ٢٥ مليون جنيه والمنزل الجاهز من طابق واحد

من ٣٠ الى ٣٣ مليون بحسب المربعات .

الخرطوم : الطيب علي

صحيفة السوداني